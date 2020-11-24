Седрик Гогуа признан болельщиками лучшим игроком «Ротора» в матче с «Уралом»

Фото: СК "Ротор"

Чемпионат России находится на своем экваторе. Половина матчей позади. В 15-м туре Российской премьер-лиги «Ротор» на своем поле сыграл вничью со счетом 0:0 с «Уралом». Встреча не получилась зрелищной, но в ней болельщикам волгоградской команды пришлось выбрать лучшего игрока в составе сине-голубых. В аккаунтах «Ротора» в социальных сетях был организован традиционный опрос. По его итогам безоговорочную победу одержал защитник Седрик Гогуа. Он набрал 52% голосов, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе клуба. В матче с «Уралом» ивуариец выиграл 93% единоборств, сделал 50 передач, 86% из которых были точными. Кстати, Гогуа вошел в символическую сборную 15-го тура РПЛ.

Второе место в опросе болельщиков «Ротора» занял защитник Данил Степанов, за которого проголосовал 31% поклонников волгоградской команды. На третьей строчке рейтинга расположился полузащитник Олег Алейник с 11% голосов.