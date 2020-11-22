Фото: ФК "Урал"

В 15-м туре Российской премьер-лиги «Ротор» принимал «Урал». Команды завершали воскресное расписание матчей. И хозяевам, и гостям важно было взять 3 очка. Волгоградцы идут в зоне вылета на 15-м месте. Добавляло негатива в выступлении сине-голубых, что они ни разу в сезоне не порадовали своих болельщиков набором очков в домашних матчах. «Урал» перед выездом в Волгоград был на 11-м месте. Но зона стыковых игр совсем рядом – в трех очках. По итогу соперники не порадовали искрометным футболом.

НЕДОСТУПНЫ

Команды перед очной встречей недосчитались нескольких футболистов. У «Ротора» дисквалифицированы защитник Азат Байрыев и полузащитник Сергей Макаров. «Урал» пока не может рассчитывать на Стефана Страндберга. Игрок обороны уехал в расположении сборной Норвегии, где произошла вспышка коронавируса. Поэтому игрок пока остается на карантине на Родине.

НЕУДАЧНЫЕ СЕРИИ

«Ротор» оставался единственной командой в сезоне перед 15-м туром, которая не набрала ни одного очка в домашних матчах. У сине-голубых на «Волгоград Арене» к 22 ноября было 7 домашних неудачных встреч, в том числе отмененная с «Краснодаром». А «Урал» не совсем убедителен в гостях. Екатеринбуржцы перед выездом в Волгоград на чужих полях дважды сыграли вничью, раз победили и в трех играх потерпели поражения.

СВИДЕТЕЛЬ ПРЕДЫДУЩЕЙ ВСТРЕЧИ

В последний раз «Ротор» и «Урал» играли между собой 25 марта 2013 года в Екатеринбурге. Дуэль сильнейшего не выявила, ничья 1:1. В том матче за сине-голубых принимал участие Олег Алейник. Сыграл полузащитник и в новой серии противостояния команд. И вышел он на поле в качестве капитана «Ротора». Кстати, в 2011 году «Урал» объявил о подписании контракта с этим футболистом, который на тот момент покинул «Волгарь». И почти сразу же с подобным заявлением выступила «Кубань». Екатеринбургский клуб был недоволен, что странным образом упустил Алейника. Дело дошло до Палаты по разрешению споров РФС. Но в итоге «Урал» и футболист пришли к компромиссу, так что в футболке екатеринбуржцев Олег не сыграл.

СУХОЙ ПЕРВЫЙ ТАЙМ ПРИ СНЕЖНОЙ ПОГОДЕ

В день матча «Ротора» и «Урала» в Волгограде пошел настоящий снегопад. Вполне уральская команда. Было комфортней гостям при зимней погоде? По первому тайму сказать это было нельзя. По владению мячом у «оранжево-черных» было небольшое преимущество – 56% на 44%. Но в целом игра была равная. «Ротор» даже чаще бил по воротам. В активе хозяев 6 ударов, 2 из которых были в створ. Уральцы 3 раза били по владениям Чондрича, и только однажды мяч полетел в створ. Но ни один из ударов команд по-настоящему опасным не был. Нули на табло после 45 минут более чем закономерный результат. Паритет был за первый тайм и по желтым карточкам – 2-2.

ПАНЮКОВ МОГ ПРИНЕСТИ «УРАЛУ» 3 ОЧКА

Второй тайм мало чем отличался от первого. Команды продолжали борьбу преимущественно в центре поля. Моментов для взятия ворот не было. Немногочисленные попытки соперников отличиться опасными не были. Но на 83-й минуте «Урал» создал эпизод, который должен был завершаться голом Панюкова. Кулаков сделал с правого фланга навес в штрафную волгоградцев. Там на передачу откликнулся Панюков, который головой переправил мяч в ворота. Чондрич среагировал, но отбил мяч на того же Панюкова. Андрей снова нанес удар, который точно должен был стать голевым. Однако фортуна была на стороне сине-голубых. Пущенный с пяти метров мяч угодил в штангу. И только после этого защитники «Ротора» разрядили обстановку.

ИТОГ

Забитые мячи в матче так и не случились. 0:0 – «Ротор» набрал первое очко в родных стенах. Всего же у волгоградцев теперь 8 баллов, они остаются на 15-м месте. «Урал» теперь имеет 16 очков. Подопечные Юрия Матвеева продолжают занимать 11-ю строчку в таблице.

В следующем туре «Ротор» 29 ноября в Москве сыграет со «Спартаком». «Урал» в этот же день примет у себя «Сочи».