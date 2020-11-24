В облздраве рассказали, насколько точен экспресс-тест на коронавирус

Тест делают больному дома за 10 минут. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Уже не раз из уст официальных лиц региона и страны звучала информация, что процент погрешности при тестировании на коронавирус весьма велик. Председатель комитета здравоохранения Волгоградской области Анатолий Себелев рассказал, насколько точен используемый сегодня в регионе при диагностике амбулаторных больных экспресс-тест на коронавирус.

Проверяют волгоградцев на наличие коронавируса всего за 10 минут при помощи экспресс-тестов корейского и бельгийского производства. Все они зарегистрированы Росздравнадзором. Во время регистрации и проверяется их чувствительность к COVID-19.

- Сначала мы использовали тест-системы корейского производства. Их чувствительность - до 98%. Выявляемость в группе обследуемых такая же, как и при проведении ПЦР-диагностики, - отметил Себелев. - Потом мы приобрели [экспресс-тесты] бельгийского производства также с 98% чувствительностью, выявляемость такая же, как и при использовании корейского теста.

Аналоги импортных экспресс-тестов сейчас разработали и отечественные производители, сейчас они проходят регистрацию и в ближайшее время появятся на рынке.

Глава облздрава опроверг бытующее мнение, что тест дает ошибку в 40%. «Это однозначно не так», - заявил глава ведомства.

Однако зачастую мазок уже не показывает наличие коронавируса, когда инфекция опускается в легкие и начинается пневмония. В этом случае врачи смотрят на клиническую картину и результат КТ исследований. Но в официальную статистику Роспотребнадзора такие пациенты не попадают. В ней фиксируют только лабораторно подтвержденные случаи.

Напомним, в последние дни ежедневно в Волгоградской области регистрируют более 230 заболевших ковидом и 4 - 5 смертей.