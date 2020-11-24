В Волгограде и Волжском ДПС устроит облаву водителей

Пренебрегать ПДД водителям не стоит Фото: Иван МАКЕЕВ

Аварийность на дорогах Волгограда и области высокая. Накануне трагедия произошла в Среднеахтубинском районе, а за сутки полицейские задержали 12 нетрезвых водителей. Для снижения числа дорожно-транспортных происшествий и нарушений правил сотрудники ДПС сегодня, 24 ноября, проведут массовые проверки автомобилистов в Волгограде и Волжском.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, особое внимание будет уделено пьяным водителям. Волгоградцы продолжают садиться за руль после застолий. Дорожные полицейские также направят свой строгий взор на водителей, лишенных прав или еще не получивших их, либо не зарегистрировавших свои авто. Во время рейда сотрудники ДПС будут пресекать езду без пристегнутых ремней безопасности и перевозку запрещенных веществ.

В ГИБДД напомнили, что участники дорожного движения должны обязательно соблюдать все правила.