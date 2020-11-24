Под Волгоградом в ДТП с участием двух ВАЗов погиб водитель

65-летнего водителя увезли в больницу. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Смертельная авария произошла ранним утром в Среднеахтубинском районе на трассе «Самара – Пугачев – Энгельс - Волгоград». Около половины шестого утра вазовская «десятка» под управлением 67-летнего водителя направлялась в сторону Волжского. В какой-то момент пожилой мужчина не справился с управлением на темной дороге. Автомобиль вылетел на встречку, где врезался в идущую навстречу «Ниву». От сильного удара оба автомобиля получили значительные повреждения. Один из водителей погиб, второй получил множество травм, но выжил. Сейчас пострадавший в больнице.

Обе машины получили серьезные повреждения. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД, в этой аварии 67-летний водитель «ВАЗ-21102» получил очень серьезные повреждения. Мужчина скончался на месте ДТП до приезда скорой. А 65-летнего водителя «ВАЗ-21213» увезли в ближайший стационар.