Стало известно о состоянии полицейского и напавшего на него с монтировкой волгоградца

Перестрелка с полицией произошла на улице Голубинской: полицейского и нападавшего увезли в больницу. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В воскресенье, 22 ноября, стало известно, что пострадавшего в результате нападения в Волгограде полицейского накануне вечером врачи выписали из больницы и уже перевели на амбулаторное лечение. Его здоровью ничего не угрожает, но инспектор ГИБДД все еще будет находиться под наблюдением медиков. Не вызывает опасений и здоровье напавшего на полицейских с монтировкий 35-летнего волгоградца.

- Состояние мужчины стабильное, наметилась положительная динамика, - рассказали «КП-Волгоград» в региональном комитете здравоохранения.

А как уточнили корреспонденту «Комсомолки» правоохранители, чтобы преступник не сбежал из больницы, его охраняют полицейские.

Напомним, инцидент произошел вчера, 21 ноября, в Волгограде. 35-летний водитель за рулем «БМВ» не остановился по требованию гаишников, а стал убегать. Но инспекторы догнали беглеца на перекрестке (напротив дома №9-а по улице Голубинской). Левон Оганесян (так зовут водителя иномарки) вместо того, чтобы объяснить гаишникам свой поступок, набросился на них с монтировкой. Он успел нанести несколько ударов, прежде, чем правоохранители открыли огонь. В итоге ЧП нападавший с огнестрельным ранением и полицейский с травмой были госпитализированы. На Оганесяна следователи СУ СК по региону сразу же завели уголовное дело.