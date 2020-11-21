Волгоград, Волжский и Камышин резко прирастают ковидом

Инфекционка в Волжском заполняется. Фото: Екатерина СИМОХИНА

С каждым днем в Волгоградской области пусть на один - два, но все же больше заболевших коронавирусом. И львиная их доля приходится на лидеров инфекционного списка – Волгоград, Волжский и Камышин. Хотя ближайшие к областному центру районы не сильно отстают. Из 238 заразившихся на сегодня 73 приходится на Волгоград. Еще 43 заболевших в Волжском, а вот Камышин и Ленинский район внесли в списки ковид положительных по 20 человек. Немногим меньше в Жирновском – плюс 17. Среди новых инфицированных два десятка детей и подростков, зато сразу 84 человека в возрасте от 50 до 64 лет и еще 56 пожилых волгоградцев.

Карта распространения коронавируса. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, число районов, где всего один заболевший, на сегодня невелико. В их числе Алексеевский и Дубовский, Новониколаевский, Еланский и Нехаевский. Продолжают резко прирастать заразившимися коронавирусом Городищенский (+9) и Клетский (+8) районы. Солидная прибавка в последние дни и в Новоаннинском – плюс 7, в Среднеахтубинском и Урюпинском – по 6.

Кроме того по пять ковидных пациентов внесли в списки Быковский и Старополтавский районы, четверых – Чернышковский. В южных Светлоярском и Котельниковском по три новых пациента с коронавирусом, а во Фролово и Николаевском районе – по два. Но это не предел.