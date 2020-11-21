Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 21 ноября: опять рекорд – 238 заболевших и 4 смерти

В больницах достаточно свободных мест, открываются новые госпитали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На сегодня коронавирус лабораторно подтвержден еще у 238 жителей Волгоградской области - больше еще не было. По числу заражений установлен очередной рекорд. Общее же число заболевших ковидом перевалило очередной рубеж в 25 тысяч человек. По ежедневному приросту регион стабильно располагается на 19-м месте в стране. Ситуация с коронавирусом остается стабильно сложной. Не уменьшается и число смертей. За последние сутки подтвердили смерть еще четырех пациентов с коронавирусом, на состояние которых ковид оказал существенное влияние. И такие цифры уже неделю. Всего же умерших в регионе 272 человека. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 21 ноября 2020 года.

Статистика. Яндекс.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ИЦК, закрыли больничный и выписались из ковидных госпиталей накануне выходных еще 310 жителей Волгограда и области. В целом же победой над коронавирусом в регионе могут похвастаться уже 23,8 тысячи человек – это 95% от общего числа заразившихся за все время пандемии. Столь высокой эта планка еще никогда до этого не была. Так что это тоже рекорд, причем хороший.

Но в больницах остаются еще около шести тысяч человек и большинство из них с тяжелой ковидной пневмонией. В общей статистике их нет, туда включают только при наличии положительного теста.

В целом ситуация с коронавирусом за пять недель до Нового года в регионе остается сложной. Театры Волгограда начинают продавать билеты на праздничные елки, в то время как в других регионах все новогодние мероприятия постепенно начинают отменять.