Трое мужчин и женщина умерли от ковида в Волгограде и области

У всех четверых были проблемы с сердцем. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Вот уже неделю оперштаб Волгоградской области сообщает ежедневно о четырех смертях пациентов с коронавирусом. Вот и 21 ноября стало известно о 4 летальных исходах за сутки. Коварный ковид унес жизни троих мужчин, младшему из которых было всего 47 лет, и 77-летней женщины. Двое из умерших проживали в Волгограде, двое - в районах области. У всех четверых были проблемы с сердцем.

Как сообщили в оперативном штабе, 77-летняя волгоградка сначала лечилась дома, но положительной динамики не было. Скончалась она в больнице №5. А 47-летнего волгоградца пытались спасти врачи больницы №4. Он обратился к врачу на третий день с момента появления первых симптомов. Но помимо патологии сердца у него были еще и заболевания эндокринной системы.

Еще одной жертвой ковида стал 66-летний житель Октябрьского района. За его жизнь боролись врачи госпиталя ветеранов, но безуспешно. Всего на год старше был скончавшийся мужчина из Палласовского района. Но в его случае установить источник и дату заражения не удалось. Спустя несколько дней мужчина умер в реанимации Городищенской ЦРБ.

Всего же ковид унес уже 272 жизни волгоградцев. При этом данные о смертности поступают с задержкой в месяц – полтора.