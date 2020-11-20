На трассе Волгоград-Москва после ремонта открыли движение по бетонному участку

Фото Упрдор Москва-Волгоград.

На трассе Р-22 «Каспий» в Волгоградской области идет масштабный ремонт – участок с 903 по 922 километры ( в Городищенском и Иловлинском районах) расширяют и полностью меняют основание и покрытие. На трех участках протяженностью 11,6 километров проезд открыт уже по двум полосам с уже готовым бетонным покрытием. Там уже нанесли разметку, установили ограждение со стороны обочины, а с другой стороны проезжей части устроили парапетное ограждение по типу «Нью-Джерси», которое по окончании стройки останется для разделения транспортных потоков. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в ФКУ Упрдор «Москва-Волгоград».

- Теперь транспорт пустят по новой дороге, а на месте старой трассы построят новый еще в две полосы, - сообщают в дорожном управлении.

Напомним, что покрытие на новой дороге выполняют из цементобетона – у него нет ограничений в нагрузках и он хорошо сохраняется, как зимой, так и жарким волгоградским летом.

- В 2017 году на этой же дороге мы уже сделали 10-километровый участок с бетонным покрытием. Водители высоко оценили его преимущества, — отмечает директор волгоградского филиала, заместитель начальника ФКУ Упрдор Москва-Волгоград Александр Колобродов.

Отметим, что в рамках реконструкции данной трассы, Упрдор построит еще и два новых моста через реки Сакарка и Тишанка и две транспортные развязки. На днях волгоградский видеоблогер Александр Блинков снял стройку с высоты птичьего полета - смотрится масштабно.

- Одна из развязок, в границах Качалино, уже готова на 50%. Почти готова первая очередь моста через Сакарку: до конца этого года рабочие планируют завершить устройство мостового полотна и запустить движение по двум полосам, - отчитываются в компании.

Завершить работы должны в 2021 году.