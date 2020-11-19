На видео попало строительство нового участка дороги Волгоград – Москва

Фото - скрин видео "Волгоградсверху"

Уже два года в Волгоградской области идет строительство на трассе «Каспий» - дорогу на участке с 903 по 922 километр расширяют с двух до четырех полос. Ведет работы компания ФКУ Упрдор Москва-Волгоград в Городищенском и Иловлинском районах. Чтобы вы могли оценить весь масштаб обновления, волгоградский видеоблогер Александр Блинков пролетел квадрокоптером над всем участком, где идут работы. С высоты птичьего полета ремонтные работы впечатляют: новая дорога, два моста (через реки Сакарка и Тишанка), две новые транспортные развязки с поворотами в хутора Краснодонский, Кузнецов, Фастов и поселок Качалино.

Кстати, покрытие новой дороги выполнено из цементобетона.

- Его главное преимущество – нет ограничений по весовым нагрузкам, что для Волгоградской области, особенно важно, ведь летом воздух прогревается иногда до 42 градусов, - говорят в Упрдор Москва-Волгоград.

Сейчас в Волгоградской области только 40 километров дороги на Москву имеют четыре полосы, когда сдадут этот участок, будет 59 километров «четырехполоски». Завершить работы на этом участке должны в 2021 году.

«Вот бы вся дорога на Москву была такой же, увеличился бы и трафик, логистика, и развитие шло бы быстрее. Больше хороших дорог!», -пишут комментарии волгоградцы под видеороликом автора проекта «Волгоградсверху».