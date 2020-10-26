Коронавирус унес жизни мужчины и женщины из Волгоградской области

На 26 октября 2020 года от COVID-19 умерло 193 жителя региона Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Последними жертвами новой коронавирусной инфекции стали два пенсионера из Волгоградской области. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в оперативном штабе 26 октября 2020 года. Таким образом COVID-19 унес жизни 193 человек.

Врачи городской больницы № 1 Камышина спасали 69-летнего местного жителя согласно рекомендациям Минздрава. Изначально пациент лечился дома, но потом его госпитализировали. Хронические заболевания сердца, эндокринной и пищеварительной систем усложняли состояние. В итоге мужчина скончался. Второй жертвой за сутки стала 79-летняя жительница Волгограда: она сразу же попала в больницу №12 в очень тяжелом состоянии, но несмотря на старания врачей, тоже умерла.

- Оперативный штаб напоминает: при появлении симптомов вирусной инфекции, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением. Не рискуйте своей жизнью, а также здоровьем окружающих - вызовите врача на дом, - напомнили жителям Волгограда и области.