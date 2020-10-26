Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 26 октября: 195 заболевших – очередной неприятный рекорд

В лабораториях Волгоградской области становится все больше положительных тестов на коронавирус Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Похоже, массовое заражение коронавирусом уже просто не остановить, а защититься, наверно, можно, если только спрятаться от всех в лесу. Хотя в области действует строгий масочный и перчаточный режим, каждый день у нас огромное число новых пациентов. 26 октября в Волгоградской области абсолютный рекорд за время пандемии – 195 подтвержденных случаев COVID-19, рассказали «КП-Волгоград» в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Всего болезнь поразила по официальным данным уже 19 328 волгоградцев. И по оценке оперативного штаба, с сегодняшнего дня в регионе прогнозируется пик активности ковида. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 26 октября 2020 года.

Все больше становится смертей от коронавируса. 26 октября в Волгоградской области зафиксированы 2 летальных исхода. Пандемия унесла жизни уже 193 жителей региона. Напомним, смерть от коронавируса подтверждается спустя месяц-полтора после гибели человека. К сожалению, число жертв будет только расти.

За сутки выздоровели в регионе 40 волгоградцев, которые получили на руки выписные листы. Всего справились с болезнью 16 657 жителей Волгоградской области. В инфекционных госпиталях постоянно меняется число свободных коек. Заболевшие волгоградцы жалуются, что им отказывают в госпитализации. Медики ссылаются на нехватку мест в стационарах. При этом регион, по данным Минздрава, занимает третье место в России по числу ковидных коек в больницах.