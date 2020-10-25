Коронавирус унес жизнь еще одной волгоградки

Фото администрации ВО.

К 25 октября 2020 года в смертельном списке коронавируса уже имена 191 жителя Волгоградской области. Сегодня в этот список добавилась еще одна женщина. Официально смерть от COVID-19 подтвердили у 62-летней жительницы Котельниковского района.

В Котельниковском районе уровень заболеваемости коронавирусом не самый высокий в области, а вот смертность большая. С начала пандемии умерли уже восемь жителей этого района. Об очередном летальном исходе «КП-Волгоград» рассказали в региональном оперативном штабе.

- Женщину госпитализировали из района в инфекционное отделение больницы № 16 Волгограда. Поступила уже в тяжелом состоянии, и, несмотря на все усилия медиков, скончалась от осложнений. Она страдала хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, - уточняют в оперштабе.

Печально, но эта женщина – не последняя жертва ковида. В волгоградских госпиталях на лечении лежат 6320 человек, в том числе 6241 взрослых и 79 детей (из них у 1746 пациентов уже подтвержден коронавирус).