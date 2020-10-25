Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 25 октября: заболели уже более 19 тысяч волгоградцев

Число заболевших коронавирусом продолжает расти в Волгоградской области. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус продолжает атаковать Волгоградскую область. Если весной 2020-го в регионе, да и в России в целом, было много скептиков, которые не верили в реальную гурозу, которую представляет COVID-19, то сегодня волгоградцы ощутили это на себе. Каждый день заболевают почти по две сотни человек. Вот и к 25 октября за последние сутки положительный диагноз коронавирусная инфекция подтвердили у 193 человек. И Волгоградская область перешагнула очередную ковидную планку: с начала пандемии в общей сложности уже заболели более 19 тысяч волгоградцев. Точнее – 19 133 человека. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 25 октября 2020 года.

Инфографика Яндекса.

Судя по заполненным ковидным госпиталям и рекордному числу вызовов у «скорой» Волгоградская область приблизилась к пику пандемии. И хотя за последние сутки наш регион опустился в рейтинге субъектов РФ по коронавирусу с 17-го на 18-е место, ситуация у нас не улучшилась. Просто хуже стала обстановка в других регионах. Например, в соседней Ростовской области ежесуточно уже фиксируют более трехсот заболевших. В Москве и вовсе – почти 4,5 тысячи в день. Всего же за минувшие сутки в России было подтверждено 16 710 новых случаев COVID-19 в 84 регионах.

К сожалению, растет и число смертельных исходов. Так, только за последние сутки в России умерло от осложнений, вызванных коронавирусом, 229 человек. В этом печальном списке и один волгоградец. Итого численность летальных исходов, официально подтвержденных, к 25 октября 2020 года составляет уже 191 человек. Умирают от COVID-19 чаще люди пожилого возраста, поэтому волгоградские власти приняли решение разносить бесплатные лекарства на дом заболевшим пенсионерам. Помогут ли эти методы, посмотрим.