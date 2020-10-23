В Волгограде УФАС оштрафовало заказчика рекламы скандального автоцентра за игнор

50 тысяч рублей заплатит ООО «Компания Грандлюкс», которая распространяла в сети интернет спорную рекламу скандального в Волгограде автоцентра «Восход Авто». Об этом «КП-Волгоград» сообщили в пресс-службе областного УФАС. Поводом для таких санкций стал вовсе не сам факт размещения рекламы, а игнорирование запросов от антимонопольщиков.

- В рамках рассмотрения дела у ООО «Компания Грандлюкс» трижды запрашивались объяснения относительно рассматриваемых в рамках дела обстоятельств. Запрашиваемая информация не представлена, - добавили в ведомстве.

Напомним, что за последнее время антимонопольщики возбуждали четыре «рекламных дела» в отношении «Восход Авто». УФАС обратилось в ГУ МВД по Волгоградской области с целью разобраться в ситуации. Ранее в городе-герое уже разоблачили мошенников из автоцентров «Волга» и «Волга-град», которые обманывали горожан на большие суммы.