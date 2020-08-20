Платили за одну машину дважды: на сеть автосалонов в Волгограде возбудили уголовное дело

Перед сделкой автодилеры подсовывали клиентам договора с большими процентными ставками и другой ценой Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сказочные цены на новенькие авто прямо от производителя, приятные процентные ставки, гарантированное одобрение кредитов и куча положительных отзывов в интернете. Десятки волгоградцев, оценив все эти плюсы от сети автосалонов «Волга» и «Волга-град», сегодня – заложники неподъемных займов и жертвы преступной схемы. Но благодаря их жалобам, сотрудники волгоградского Главка разоблачили аферистов, зарабатывавших на клиентах.

НЕЧЕСТНЫЙ РЫНОК

Девиз салонов гласит: «Мы создаем честный, цивилизованный рынок автомобилей, чтобы ваша жизнь стала легче». Но для тех, кто попался на крючок мошенников, фраза звучит больше как издевка, ведь в их жизни появились большие кредиты. Например, одна волгоградская семья покупала машину по одной цене, которая чудесным образом выросла вдвое после «фокусов» с документами.

- Мы увидели на сайте объявление, что «Рено Сандеро» продается за 664 тысячи. Решили съездить посмотреть, почему такая низкая цена. Нам ответили, что банк предложил им продать машину по себестоимости, - рассказал волгоградец Александр Симонов. – Обязательным условием было взять кредит. Прочитали договор, ничего подозрительного не увидели.

Завладев доверием клиентов, сотрудники салона под предлогом несущественной ошибки в бланке заменили документ на якобы идентичный.

- После подписания мы внесли полмиллиона в качестве предоплаты. Затем нам сообщили, что по условиям договора идут дополнительные услуги стоимостью 600 тысяч. Автомобиль стал стоить более1,2 миллиона рублей! Мы сказали, что нам такой автомобиль не нужен. На что получили ответ, что в документах вместо предоплаты указано слово «залог», то есть наши полмиллиона рублей мы забрать не могли, нужно было подавать в суд на банк. Нас пугали, что он заберет все деньги себе.

Для каждого клиента у сотрудников салонов был особенный подход. Главное – любыми способами убедить подписать бумажки.

- Я узнал об автосалоне из рекламы. Приехал, пообщался, нарушений не заметил. Приглянулась одна машина за 640 тысяч. Стали оформлять договор. Длилось это очень долго, где-то с обеда и до восьми вечера. Мне поступили звонки из банков, но одобрила кредит совсем другая организация, - делится своей историей другой волгоградец.

Да и машину в итоге уговорили покупать другую, так как понравившуюся изначально банк забраковал. На стадии ознакомления с договором были одни бумаги, а когда дали подписывать, подсунули другие – с большей ставкой и совершенно другими условиями.

- Когда стал разбираться, ругаться, было уже поздно.

А вот Сергей сразу почуял подвох: покупая «Ниву» за 400 тысяч, которой по факту в салоне не оказалось, поспешил уйти, однако опытные аферисты из числа офисных работников, давлением и заманчивыми предложениями уговорили остаться. Кстати, все потерпевшие отметили, что их на длительное время отправляли в комнату отдыха, где бесплатно предлагали кофе, чай, конфеты и сплит. Уже потом очень настойчиво обрабатывали на сделку.

- Мне давали много бумаг. В некоторых было указано, что если я обращусь в правоохранительные органы, с меня потребуют неустойку в размере 200 тысяч. Или что на меян не оказывали никакого давления. Помню, было десять часов вечера, мне стали звонить из банков, в автосалоне дали бумагу с подготовленными ответами для кредиторов.

В итоге сделка: низкая ставка, отличная цена, еще и скидка! Вот только после тщательного изучения договора на подпись Сергею дали совсем другие документы. Без его ведома, конечно. Выросшие вдвое проценты закрывали то рукой, то отвлекали внимание.

ПЫТАЛИСЬ УНИЧТОЖИТЬ ДОКУМЕНТЫ И СБЕЖАТЬ

На эти автосалоны обращали внимание и антимонопольщики, которым неоднократно жаловались волгоградцы. Сотрудники областного Главка оперативно прикрыли контору. Правда, сотрудники едва ли не оказались быстрее: они пытались уничтожить документы и даже сбежать, но были пойманы.

Теперь надпись на здании другая: «Автосалон съехал из арендуемых помещений. Данных по месту его нового расположения нет», а полицейские проводят тщательное расследование, чтобы привлечь к ответственности всех вовлеченных в преступную схему лиц.

- По версии следствия, злоумышленники позиционировали себя как прямые поставщики автомобилей от производителей. Клиентам предлагали купить машины по стоимости значительно ниже, чем у официальных дилеров, а также в случае необходимости обещали предоставить низкую процентную ставку по кредиту на оплату покупки, - рассказала «КП-Волгоград» официальный представитель МВД России Ирина Волк

Как и поясняли потерпевшие, по итогам ставки вырастали вдвое, вместе с ними росла и стоимость машин.

- Кроме того, кредитные специалисты советовали потерпевшим вносить в заявки заведомо недостоверные сведения и подсказывали, что нужно отвечать операторам банков для одобрения большей суммы кредита. Также они навязывали дополнительные банковские услуги и всячески затягивали подписание документов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».