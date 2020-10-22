В Волгограде пожилым людям с ковидом на дом принесут бесплатные лекарства

Медработники или волонтеры-медики придут к заболевшим старикам домой с лекарствами. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Волгоградцам старше 65-ти лет, которые входят в группу риска по коронавирусу, в случае заболевания будут приносить лекарства на дом. Доставлять их будут либо медработники, либо волонтеры-медики. И все это абсолютно бесплатно. Об этом рассказал сегодня, 22 октября, на брифинге руководитель областного комитета здравоохранения Анатолий Себелев.

- Деньги на закупку этих лекарств будут выделены из областного бюджета, - уточняет глава облздрава.

Кроме того, пожилым людям, которые почувствуют признаки заболевания, с 26 октября на дому будут делать и экспресс-тесты на антигены коронавируса. Этот тест подобный тесту ПЦР, но результат готов уже через 30 минут.

Схема такая: к пенсионеру придет медработник, сделает экспресс-тест, в случае подтверждения коронавируса, больному назначат лечение, исходя из его состояния и индивидуальных особенностей, а после на дом принесут весь набор препаратов.

- В наборе будут и противовирусные препараты и антикоагулянты, и другие необходимые лекарства. Курс будет рассчитан на 5-7 дней, некоторых препаратов и на больший срок. Многие старики ведь не могут себе позволить такие расходы, ведь примерная стоимость такого курса лечения составляет 6-8 тысяч рублей, - отмечает Анатолий Себелев.

Если же пожилому человеку понадобится дальнейшая диагностика – КТ или рентген – то все будет назначаться по мере необходимости.

- Почему мы уделяем такое внимание именно людям старше 65 лет? Потому что треть пациентов средней тяжести и тяжелых – это именно старики. И быстрая диагностика и начало лечения у них – это 90% успешного исхода, - поясняет начальник облздрава.