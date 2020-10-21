Ротор потерпел фиаско в игре с Крыльями Советов

Фото: СК "Ротор".

Волгоградский «Ротор» потерпел крупное поражение в матче элитного раунда Кубка России по футболу от самарских «Крыльев Советов». По итогам этой встречи решалось, кто выйдет в 1/8 финала турнира. Сине-голубым для решения задачи необходимо было побеждать со счетом 4:0 или крупнее. Самарцы же даже могли проиграть 0:3. Понимая, что шансов у волгоградцев не так много, на выезд в составе «Ротора» отправились футболисты, которые получают немного игрового времени в РПЛ, а также пятеро игроков дубля. Также в Самаре руководил командой не главный тренер Александр Хацкевич, а тренер-аналитик Вячеслав Беляев. Экспериментальный состав «Ротора» в итоге был бит на Средней Волге. «Крылья Советов» победили со счетом 3:0.

Уже в первом тайме все было ясно. Самарцы забили два мяча, авторами которых стали Дмитрий Комбаров и Дмитрий Цыпченко. После перерыва Егор Голенков довел дело до разгрома. «Крылья Советов» идут в Кубке России дальше, а «Ротор» завершает выступление в турнире. Волгоградская команда в официальных матчах не может победить уже с 15 марта – со времен выступления в ФНЛ.