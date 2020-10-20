106 новых зараженных: Волгоград бьет рекорды по заболеваемости коронавирусом

20 октября в Волгоградской области заболевшие коронавирусом выявлены в 17 городах и районах Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число новых зараженных коронавирусом пациентов в Волгоградской области зашкаливает – 188 за сутки. Больше всего новых случаев заболевания 20 октября выявлено в Волгограде. Город разменял сотню: сегодня положительные тесты пришли на 106 волгоградцев, сообщили «Комсомолке» в оперативном штабе. И это по официальным данным. Не исключено, что некоторые из этих тестов готовились как минимум неделю. Держится высокий прирост пациентов с COVID-19 и в Волжском. Во вторник заболели 37 жителей города-спутника. В Михайловке у трех человек подтвердился вирус. Также новые заболевшие есть в 14 районах Волгоградской области.

География распространения коронавируса в Волгоградской области на 20 октября 2020 года Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Камышинском и Жирновском районах коронавирус подтвердился у пяти жителей. По 4 новых случая зафиксированы в Городищенском, Палласовском и Котовском районах. В граничащих друг с другом Ленинском и Среднеахтубинском районах по 2 человека подхватили ковид. В Николаевском, Серафимовичском, Даниловском, Дубовском, Котельниковском, Быковском и Суровикинском районах по 1 новому случаю COVID-19.

Наибольшее число новых пациентов с коронавирусом в Волгоградской области в возрасте от 30 до 49 лет – 60 человек. 54 заболевшим жителям от 50 до 64 лет. Среди пенсионеров старше 65 лет ковидом заразились 32 волгоградца. А вот более молодое население дает меньший прирост заболевших. Четырем детям с положительными тестами от 2 до 6 лет. Подтвердился диагноз у 1 подростка 15-17 лет. Среди школьников 7-14 лет вирус у 10 ребят. Также 16 заболевших молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет.