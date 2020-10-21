Волгоград и Волжский бьют рекорды по приросту коронавирусных больных: больше сотни на два города

География коронавируса охватила Волгоград, Волжский и 17 районов - всего 188 заболевших за сутки. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сразу 188 заболевших ковидом в Волгоградской области за сутки – убедительная статистика, чтобы соблюдать масочный и перчаточный режим, а также социальную дистанцию. Самый большой прирост на 21 октября 2020 года, как сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе региона, в самом Волгограде – сразу +88 инфицированных. В Волжском ситуация ненамного лучше, учитывая плотность населения: +39 выявленных случаев.

Все о географии распространения COVID-19 в Волгограде и области на 21 октября 2020 года Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Распространяется COVID-19 и в районах области. За сутки прирост сразу в 17 муниципалитетах. В Жирновском стало больше на 11 зараженных, в Палласовском – еще 7 жителей подхватили ковид, в Котельниковском – 6, в Камышине – 5. По 4 человека получили положительные тесты на коронавирус в Михайловке, Городище, Светлоярском и Иловлинском районах. В Ленинском, Среднеахтубинском и Быковском районах прирост – по 3 пациента. В Суровикино – 2, а в остальных – Урюпинском, Клетском, Чернышковском, Котовском и Дубовском – по одному инфицированному за сутки.

Отметим, что всего в регионе зарегистрировано 18354 человек с коронавирусом, из них 15802 уже выздоровели.