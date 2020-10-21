Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 21 октября: 188 заболевших и 2 смерти, лекарств не найти

Ковидные больницы заполняются все быстрее. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Обстановка с коронавирусом в Волгоградской области накаляется с каждым днем. По данным ИЦК, накануне было 188 новых лабораторно подтвержденных случаев, на сегодня – столько же. Цифры оперштаба несколько отличаются, но сути это не меняет: заразившихся все больше, новые ковидные госпитали заполняются в миг, поликлиники и скорая едва справляются, купить в аптеках выписанные врачами лекарства все сложнее. В целом в Волгограде и области на сегодня уже 18 тысяч 363 заболевших коронавирусом. Подтвердили официально и рост печальной статистики. Еще двое волгоградцев скончались от ковида и его осложнений. Всего умерли 183 человека, при этом регистрируют летальные исходы с задержкой до полутора месяцев. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 21 октября 2020 года.

Статистика. Яндекс

Но есть и хорошие новости. После того, как целую неделю количество новых заболевших коронавирусом превышало число выписанных, ситуация изменилась. Выписали из ковидных госпиталей по выздоровлению по данным ИЦК на сегодня сразу 309 волгоградцев. Всего же закрыли больничные листы уже 15,8 тысячи пациентов.

Как подчеркивают в облздраве, все рекорды побиты, какие только возможно. И по числу госпитализаций, и по вызовам на скорую, и по обращениям в поликлинику. В больницах уже почти 6 тысяч пациентов с коронавирусом и пневмонией. Так что волгоградцев просят соблюдать осторожность, чтобы не пополнить ряды ковидных в ближайшем будущем. Сегодня оперштаб соберется на заседание и примет новые решения.

Тем временем, каждый день в соцсетях появляется все больше некрологов и криков о помощи. Волгоградцы ищут доноров антиковидной крови для своих родных, оказавшихся на грани и смерти в реанимации.