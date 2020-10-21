В утренние часы волгоградским пенсионерам старше 65 лет сделают скидки на продукты

21 октября губернатор Волгоградской области озвучил дополнительные меры для предупреждения распространения коронавируса – пенсионерам старше 65 лет делать в утренние часы скидки в магазинах. В региональном комитете торговли и промышленности положительно отреагировали на такое предложение. В некоторых супермаркетах уже просят волгоградцев по возможности приходить за покупками после обеда, а время от 9:00 до 12:00 выделить для людей пожилого возраста.

- У всех нас есть родители, бабушки и дедушки, и мы понимаем, насколько важно уделить им сегодня особое внимание, защитить от заражения коронавирусной инфекцией. Поэтому торговая сеть «Покупочка» поддерживает решение оперштаба и готова простимулировать людей в возрасте старше 65 лет скидками в период с 9 до 12 часов на товары в наших магазинах. По будним дням мы готовы предложить пенсионерам скидку в 5 процентов, - прокомментировал «КП-Волгоград» директор ООО «Тамерлан» Сергей Савонькин.

Пенсионеры могут получить скидки в магазинах «Покупочка», «Пятерочка», «Магнит», «Лента», «Ашан», «Зельгрос» - в этих торговых точках можно будет купить продукты первой необходимости по сниженным ценам.