Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В утренние часы волгоградским пенсионерам старше 65 лет сделают скидки на продукты

Остальных волгоградцев просят по возможности приходить за покупками после обеда, чтобы избежать массового заражения коронавирусом
Юлия ДанильченкоЮлия Данильченко
КомментироватьОставить комментарий

21 октября губернатор Волгоградской области озвучил дополнительные меры для предупреждения распространения коронавируса – пенсионерам старше 65 лет делать в утренние часы скидки в магазинах. В региональном комитете торговли и промышленности положительно отреагировали на такое предложение. В некоторых супермаркетах уже просят волгоградцев по возможности приходить за покупками после обеда, а время от 9:00 до 12:00 выделить для людей пожилого возраста.

- У всех нас есть родители, бабушки и дедушки, и мы понимаем, насколько важно уделить им сегодня особое внимание, защитить от заражения коронавирусной инфекцией. Поэтому торговая сеть «Покупочка» поддерживает решение оперштаба и готова простимулировать людей в возрасте старше 65 лет скидками в период с 9 до 12 часов на товары в наших магазинах. По будним дням мы готовы предложить пенсионерам скидку в 5 процентов, - прокомментировал «КП-Волгоград» директор ООО «Тамерлан» Сергей Савонькин.

Пенсионеры могут получить скидки в магазинах «Покупочка», «Пятерочка», «Магнит», «Лента», «Ашан», «Зельгрос» - в этих торговых точках можно будет купить продукты первой необходимости по сниженным ценам.