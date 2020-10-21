Из Волгограда в Германию: новые владельцы завели спасенному из пожара щенку Instagram

Наталия Грандовская спасла щенка, пострадавшего в пожаре. Фото: волонтеры.

А вот и счастливый конец истории, о которой «КП-Волгоград» писала ранее: 7-месячная собачка по кличке Ева благополучно добралась из Волгограда через Москву в Германию, в город Бонн, где ей нашли любящую семью.

Напомним, в мае 2020 года щенка нашли на одном из пустырей: он чудом выжил после пожара. Волонтер и основатель приюта Наталия Грандовская забрала питомца на попечение. Ожоги были серьезные, пришлось сделать несколько операций. А позже семья из Германии, проникшись историей несчастного животного, с помощью волгоградских зоозащитников организовала переезд Евы за границу.

Это было непросто, признаются волонтеры, но того стоило. Немцы завели для Евы аккаунт в Instagram и планируют сделать ее настоящей местной звездой.

- Огромная благодарность всем, кто помогал Еве выжить. Материально и лечением, и просто поддержкой. Всем, кто помог с отправкой в другую страну, - поделилась радостной новостью Наталия Грандовская.