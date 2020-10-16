Огонь, кома, операции: щенка из Волгограда спасли от верной гибели и отправили в Германию

Фото: Наталия Грандовская.

Основательница мини-приюта волгоградка Наталия Грандовская опять совершила невозможное: в мае 2020 года она спасла пострадавшего в пожаре щенка, а уже в октябре отправила восстановившуюся Еву (такую кличку дали питомцу) в Германию к семейной паре.

Напомним, собачка неделю выживала на пустыре со страшными ожогами, затем в клинике впала в кому, ей сделали несколько операций, но она выжила. Иностранцам Ева, несмотря на шрамы, приглянулась сразу. Они даже записали видео, как ждут собачку в город Бонн.

Стоит отметить, что Наталия Грандовская - известный волонтер в Волгограсдкой области - не раз спасала животных с такими травмами, с которыми, казалось бы, не выживают. Ее приют существует только за счет волонтеров, поэтому всегда требуется помощь любого рода (группа Вконтакте «Группа помощи мини-приюту»)