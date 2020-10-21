На проект реконструкции волгоградского планетария потратят 62,5 миллиона

Фото администрации ВО.

О том, что знаменитый волгоградский планетарий планируют полностью обновить, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров рассказывал еще в январе 2020-го. Но только сейчас – в октябре - на сайте Госзакупок появился лот: ищут подрядчика, который сделает проект реконструкции планетария. Обойдется этот проект бюджету в 62,5 миллиона рублей.

Знаменитому волгоградскому планетарию уже 65 лет, и за эти годы он, естественно, устарел. Решили его «осовременить». Как сказано в документации Госзакупки, подрядчик должен разработать проект «по сохранению и приспособлению для современного использования объекта кульутрного наследия «Ансамбль застройки планетария». В ансамбль входит само здание планетария, здание обсерватории, теплица и хозпостройка.

За 62,5 миллиона рублей подрядчик должен провести целое научное исследование (историко-архивные и библиографические исследования, архитектурные обмеры, фотофиксацию, инженерно-технические исследования). Кроме того, проект включает обмерочные чертежи, дефектную ведомость с определением объемов работ и инженерные изыскания. По итогу должны представить планы этажей с экспликацией помещений и расстановкой технологического оборудования, визуализация интерьера и функциональных зон и прочее.

Завершить проект должны к октябрю 2021 года.