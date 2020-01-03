Волгоградский планетарий ждет масштабная реконструкция

3 Янв. 2020 2020-01-03T16:40:29+03:00

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Волгоградскому планетарию в прошлом году исполнилось 65 лет. Это подарок от жителей ГДР к 70-летнему юбилею Сталина. Звездный дом открыл двери первым посетителям в 1954 году и по сей день считается одним из восьми лучших в мире. Но с тех пор планетарий ни разу полностью не обновляли. Пришла пора. Губернатор Андрей Бочаров 3 января прогулялся по залам планетария и поручил разработать в 2020 году техническое задание, а затем и проект реконструкции уникального места. Как сообщили «КП-Волгоград» в областной администрации, основные работы начнутся через пару лет - в 2022 году. А пока в региональном комитете культуры разрабатывают концепцию дальнейшего развития звездного дома.

- В 2021 году проект должен быть готов, пройти государственную экспертизу, чтобы затем приступить к работам. Думаю, что это будет один из лучших объектов в стране и в мире, - отметил на совещании в планетарии Андрей Бочаров.

Сейчас в планетарии обновляют оборудование. А оно в планетарии уникальное. В 26-метровой башне астрономической обсерватории установлен 12-дюймовый телескоп-рефрактор Carl Zeiss с фокусным расстоянием 5000 мм и 800-кратным увеличением. Здесь подъемный пол и вращающийся купол. В Звездном зале благодаря современной системе полнокупольной мультиформатной проекции посетители с 20 января 2020 смогут увидеть полнокупольный фильм «Разноцветная Вселенная».

Чиновники посмотрели Звездное небо и уникальное оборудование планетария. Фото: АВО

Во время обновления обещают уделить внимание и благоустройству территории вокруг планетария.

Напомним, торжественное открытие Волгоградского планетария состоялось 19 сентября 1954 года. Он стал третьим планетарием СССР после Москвы и Киева. В разное время его посещали именитые космонавты: Алексей Леонов, Валентина Терешкова, Андриян Николаев и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU