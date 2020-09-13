Ротонды, скамья примирения и кованные фигуры: вдоль проспекта Жукова в Волгограде сделают прогулочную зону

У проспекта Жукова появится не только дополнительная полоса на дороге, но и благоустроенная прогулочная зона. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Когда на проспекте Жукова в Волгограде начали расширять дорогу и делать третью полосу для движения транспорта, в сети появились жалобы из серии: «Вот, опять все для автомобилистов… О пешеходах не думают…». А вот и неправда. На участке между улицей Хорошева и Самарским разъездом не только дорогу расширят, но и сделают чудесную прогулочную зону. Расположится она по правой стороне в направлении к центру. Сегодня на сайте Госзакупок появился соответствующий лот: ищут подрядчика, который выполнит работы по благоустройству этой территории. Потратить на преображение этого участка планируют немало – почти 47 миллионов рублей. На что потратят эти деньги, давайте разберемся.

Мини-парк разобьют по правой стороне проспекта Жукова по направлению в центр города. Фото с сайта Госзакупок.

Во-первых, эту территорию расчистят, уложат тротуарной плиткой пешеходные дорожки. Во-вторых, в зеленой зоне высадят новые кустарники и деревья, для которых сделают поливочный водопровод. В-третьих, установят лавочки и урны, и вдоль всей пешеходной аллеи сделают новое уличное освещение. Кроме того, здесь установят сразу несколько арт-объектов и кованных фигур. А, чтобы все это не разрушили и не украли, установят видеонаблюдение.

Вот такие арт-объекты установят на аллее. Фото с сайта Госзакупок.

Итак, судя по документации, представленной на сайте Госзакупок, на участке от дома №121 до дома № 131 по правой стороне проспекта Жукова установят чугунные кованные фонари и взрывостойкие урны. Для любителей настольных игр установят бетонный шахматный стол, а для молодых пар – кованную композицию «Кольца».

Фото с сайта Госзакупок.

Также на этой аллее появятся две кованные ротонды, в одной из которых будет стоять кованный столик. Будет и необычная лавочка в виде рояля, и даже скамья примирения для тех, кто в ссоре. Любителям фото и селфи наверняка придутся по душе кованные фигуры в виде старинного автомобиля и велосипедов. Для малышей здесь поставят качели, а для влюбленных кованную арку в виде сердца. Ночью эту территорию будут украшать светящиеся зонтики и светящиеся поликомпозитные цветы.

Фото с сайта Госзакупок.

Кстати, цветы будут не только искусственные. Обещают и много зеленых насаждений: ели, сосны, можжевельник, туи, а еще акации, катальпы, клены, гортензии, кизильник, дерен, розы, спиреи и бирючину. В общем, целый зеленый уголок.

Фото с сайта Госзакупок.

Все это, если верить документации, должны сделать уже к 21 декабря 2020 года. Средства выделяются в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды».