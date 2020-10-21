В Волгоградской области готовят новые ограничения из-за коронавируса

Фото администрации ВО.

Утром 21 октября коронавирус в Волгоградской области побил новый рекорд – плюс 188 заболевших. И губернатор региона Андрей Бочаров собирает внеочередное заседание Оперативного штаба, где будут обсуждать сложившуюся непростую обстановку. Уже известно, что в областной администрации готовят новые ограничения из-за ковида.

Сегодня поступает много жалоб от горожан, которые не могут дождаться ни «скорой» помощи, ни участкового терапевта. Поликлиники «захлебываются» от количества больных, которые идут на прием даже с температурами. Все эти вопросы сегодня будут поднимать на заседании оперштаба.

Со стопроцентной вероятностью сегодня, 21 октября, региональные власти примут «дополнительные решения, направленные на снижение скорости распространения коронавирусной инфекции». Кроме того, будут приняты ряд решений, которые будут способствовать повышению качества оказания медицинской помощи заболевшим людям. Заседание пройдет в час дня.