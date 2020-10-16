От 30 до 49 лет: кто и где чаще всего заражается коронавирусом в Волгоградской области

16 октября коронавирус выявлен у жителей Волгограда, Волжского, Михайловки и 21 района области Фото: Артем КИЛЬКИН

Волгоградская область продолжает ставить рекорды заболевания коронавирусом. 16 октября ковид подтвердился у 172 жителей региона. Больше половины из этого числа заболевших в Волгограде. В областном центре уже третий день около ста новых случаев COVID-19. В пятницу положительные тесты пришли на 95 волгоградцев, сообщили «Комсомолке» в оперативном штабе. Большой прирост снова в Волжском. 16 октября там 28 заболевших. В еще одном городе региона – Михайловке – 4 человека заразились ковидом. Также коронавирус выявлен в 21 районе Волгоградской области.

В Городищенском районе за сутки 8 новых случаев коронавируса, в Палласовском – 6. В Камышинском, Котовском, Ленинском, Светлоярском районах по 3 жителя получили положительные тесты на COVID-19. В Алексеевском, Среднеахтубинском, Октябрьском, Фроловском районах по 2 человека подхватили коварный вирус. И сразу в одиннадцати районах области по одному новому случаю коронавируса: в Быковском, Иловлинском, Жирновском, Котельниковском, Серафимовичском, Дубовском, Киквидзенском, Николаевском, Новоаннинском, Руднянском и Суровикинском.

За сутки коронавирус подтвержден у одного младенца. Также 1 заболевший малыш в возрасте от 2 до 6 лет. Среди подхвативших ковид ребят школьного возраста пятерым от 7 до 14 лет, а 14-ти от 15 до 17 лет. 16 октября наибольшее число заболевших волгоградцев в возрасте от 30 до 49 лет – 59 человек. Подтвердился коронавирус у 43 жителей Волгоградской области, которым от 50 до 64 лет. Среди пенсионеров старше 65 лет с COVID-19 столкнулись 37 человек. Также в регионе заболели 12 молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет.