Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 16 октября: снова рекорд - 172 заболевших

Волгоградцы вновь пытаются привыкнуть к перчаткам, а врачи уже полгода работают в скафандрах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России на сегодня коронавирус лабораторно подтвердили у более 15 тысяч человек. Среди них 172 волгоградца – что ни день, то новый антирекорд. На сегодня Волгоградская область на 17-м месте по приросту заразившихся ковидом в стране, всего же подхватили инфекцию 17 тысяч 463 жителя. По общему числу заболевших коронавирусом регион за последнюю неделю поднялся уже на 15-е место. Статистика весьма тревожная. К тому же снова эксперты подтвердили две смерти пациентов с коронавирусом. Всего же COVID-19 унес жизни уже 172 волгоградцев. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 16 октября 2020 года.

Статистика. Яндекс

Число ковидных пациентов в госпиталях растет, как и количество перепрофилированных под инфекцию стационаров. Плановые операции снова не переносят на лучшие времена. На сегодня с пневмонией и коронавирусом в больницах уже 5,2 тысячи человек - 5108 взрослых и 87 детей. Каждый день больничные койки занимают около пятисот новеньких, лишь у трети из них тест показал положительный результат. У остальных вирус в носоглотке уже не определяется, опустившись в легкие.

Количество выздоровевших пациентов с коронавирусом в Волгограде в последнее время меньше, чем число новых заразившихся. Как сообщили «КП-Волгоград» в ИЦК, закрыли больничные листы за минувшие сутки 158 пациентов, всего же переболевших уже более 15 тысяч человек.

Тем временем волгоградцы привыкают ходить не только в масках, но и в перчатках. Школы и детсады продолжают работать, а вот театры и кинотеатры в этом году, похоже, так и не откроются. Зато доступны музеи и футбол.