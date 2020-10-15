Ночуем в пробке: дороги между Волгоградом и Волжском парализованы

Движение между Волгоградом и Волжским встало Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В четверг, 15 октября, автомобилисты столкнулись с огромной проблемой. Движение между Волгоградом и Волжским по сути было остановлено. Примерно с полудня проехать быстро было невозможно по Волжской ГЭС, а также по трассе в Волго-Ахтубинской пойме. Напомним, на плотине днем произошли две аварии, одна из которых обернулась смертью 81-летнего водителя. К вечеру ситуация на дорогах не стабилизировалась, а только ухудшилась. Пробки достигали восьми баллов согласно порталу «Яндекс-Карты». Около 20.00 дороги загружены на 6 баллов. Магистрали через ГЭС и Краснослободск попросту заблокированы.

Пользователи соцсетей недовольны, что уже не первый час простаивают за рулем на «танцующем» мосту через Волгу. У кого-то даже опустели топливные баки в машинах.

«От Европы до поста ГАИ стоим уже 2 часа!»

«Ребят, у кого бензина много? Можете поделиться? Боюсь, на Бобрах заглохну»

«Товарищи, подберите кто-нибудь! Бензин кончился»

«Как такой коллапс могли допустить?»

Яндекс-Карты

Кто-то предлагает не ехать домой в соседний город, а переждать ночь в машине.

«Ночуйте уж там на мосту, пока до дома доберетесь, назад надо будет ехать, вся дорога забита»

А кто поехал в Волжский из Волгограда через ГЭС, попадает в дорожную западню на въезде на Спартановку – на остановке «Парк памяти». Сложно добраться до самой плотины, а ведь не все едут в город-спутник. Кому-то надо на Латошинку или Поселок ГЭС. Водителям приходиться искать объездные пути.

Яндекс-Карты

«Кому надо на Поселок ГЭС, с Тракторного через Алюминьку и Шурухина 15 минут езды, на Спартановке в 10 раз больше стоять будете».

«Чего стоим-то? Второй день подряд на ГЭС»

Ну а какие же причины такого коллапса? На ГЭС ремонт дороги, тоже самое происходит на трассе 18К-2 в Волго-Ахтубинской пойме – строители ведут работы на мосту через ерик Судомойка. Еще торопящиеся водители не уследили за управлением и образовали ДТП на двух магистралях, соединяющих Волгоград и Волжский. В итоге многокилометровые пробки с обеих сторон дорог.