Движение встало: в массовом ДТП на Волжской ГЭС погиб человек

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области

На Волжской ГЭС сегодня случилось сразу два дорожно-транспортных происшествий. Днем 15 октября водитель автомобиля «Волга» ехал по плотине из Волжского в Волгоград. Мужчина, по всей видимости, старался объехать пробку и выскочил на встречку. Грубое нарушение правил привело к трагедии. Водитель «Волги» влетел сразу в четыре машины, которые ехали по встречному направлению. Отечественная машина «собрала» поочередно «Ладу Калину», микроавтобус «Мерседес Бенц», «Лифан» поочередно и еще столкнулась лоб в лоб с «Сузуки Лиана», рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области. Виновник ДТП, водитель «Волги» скончался на месте, водителя «Сузуки» отвезли в больницу.

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Теперь на Волжской ГЭС движение попросту встало. Оно и до этой жуткой аварии было сложным. Несколько часов назад на плотине случилось другое ДТП. В полицейскую машину с включенными спецсигналами влетел автомобиль «Хендэ Крета». «КП-Волгоград» пояснили в пресс-службе регионального Главка МВД, что в этой аварии никто не пострадал.

Мало того, что дорога по ГЭС теперь займет длительное время, по трассе в Волго-Ахутбинской пойме из Волгограда в Волжский тоже без проблем не добраться. Второй путь между двумя городами парализовали ремонтные работы.