Волгоградская облдума за 300 тысяч проверит депутатов на ковид

Волгоградцы в частных клиниках отдают за тест на ковид около 2 тысяч рублей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Волгоградская областная Дума проверит своих сотрудников и депутатов на наличие коронавирусной инфекции. Потратят до конца 2020 года на исследования биоматериала народных избранников и их помощников методом ПЦР ровно 300 тысяч рублей. Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на сайт госзакупок, контракт региональный парламент заключил с единственным поставщиком - Волгоградским областным центром по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями. Оплатят тестирование за счет бюджетных средств. Стоимость одного теста для депутатов составит 1169 рублей.

Еще 55 тысяч 554 рубля областная Дума потратит на дезинфекцию своих помещений. В этом случае единственный поставщик – ООО «ДезБарьер». Оплачивать услугу будет также бюджет Волгоградской области. Оба контракта подписаны 12 октября.

Напомним, согласно постановлению губернатора №179 волгоградские работодатели обязаны заботиться о коронавирусной безопасности своих сотрудников. Дезинфекция помещений – обязательное условие для работы в условиях пандемии. Тестирование работников на ковид также рекомендовано. Депутатам в этом плане повезло в отличие от большинства волгоградцев. К тому же в облдуме уже были случаи заболевания коронавирусом.