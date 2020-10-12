Администрация Волгоградской области хочет отсудить 120 миллионов за разрушение моста

В суде доказано, что фура ехала с перегрузом, теперь ущерб будут взыскивать с подрядчиков Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

120 миллионов рублей требует комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области с предприятий «Мостдорсервис» и «Югагроресурс» из-за рухнувшего 28 мая этого года моста через реку Щелкан в Жирновском районе. Дорожники были обязаны проводить профилактические работы и содержать объект, а вторая организация - ставропольская компания, чья перегруженная фура и спровоцировала ДТП.

Напомним, в тот день из Ставропольского края через путепровод ехал перегруженный нутом «КамАЗ» с прицепом. Общий вес сельхозпродукции составил 30 тонн, что вдвое превышало норму, да и возможности самого сооружения.

В результате перегруза мост рухнул, фура наполовину упала в реку. Тогда по решению Жириновского районного суда виновные заплатили мизерный штраф, но теперь власти региона требуют возместить нанесенный ущерб.

Вообще мост через Щелкан и так попадал в список объектов, которые планируют отремонтировать в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2021 году. Но по оценкам экспертов и составленной смете реконструкция обходилась куда дешевле.

Отметим, что зседание назначено на 28 октября в суде Волгограда.