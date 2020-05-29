Под «КамАЗом» обрушился мост в Волгоградской области

ЧП произошло в 20:30 часов 28 мая в Жирновском районе Волгоградской области: под фурой обрушился мост через реку Щелкан. В итоге один прицеп грузовика полностью вылетел с дороги, а кабина и еще один прицеп остались висеть на краю сооружения. На место тут же выехали сотрудники областного Главка.

Инспекторы отгородили аварийную часть моста, а автомобилистам обеспечили безопасный объезд.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- В дежурную часть отдела МВД России по Жирновскому району поступило сообщение о том, что в 1,5 км. от села Кленовка на автодороге «Жирновск.Калининск» во время проезда автомашины «Кам АЗ» с прицепом произошло частичное обрушение моста, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе ведомства.

Выяснилось, что за рулем грузовика находится 50-летний житель Ставропольского края. Он перевозил сельхозпродукцию, причем «КамАЗ» был забит доверху. В итоге перегруз максимальной массы и печальные последствия. Водителю повезло, что он не пострадал. Как и движение для других автомобилистов.

Водитель не пострадал.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- В настоящий момент сотрудники ДПС ОГИБДД Отдела МВД России по Жирновскому району несут круглосуточное дежурство, перекрыв поврежденный участок дороги, обеспечив объезд и беспрепятственное движение автотранспортного потока, - добавили в пресс-службе областного ГУ МВД.

В ближайшее время к месту ЧП приедет спецтехника, чтобы вытащить фуру. А после власти будут решать вопрос о восстановлении сооружения с владельцем в лице «Мостдорсервис».