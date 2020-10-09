Под коронавирус в Волгоградской области отдают онкодиспансер

В ковидных госпиталях все меньше свободных коек. Фото: Артем КИЛЬКИН

На сегодня в ковидных госпиталях Волгоградской области 4539 пациентов. Осталось всего 688 свободных коек. Но каждый день поступает в стационары больше людей, чем выписывается. Под коронавирус отдают все новые и новые больницы, и даже Михайловский филиал онкодиспансера. В Волгограде юг и север города остаются без многопрофильных больниц. О планах по перепрофилированию стационаров в коронавирусные госпитали рассказал на брифинге заместитель председателя комитета здравоохранения Николай Алимов.

По словам замглавы облздрава, нагрузка по лечению больных раком из Михайловки и семи закрепленных за филиалом онкологического диспансера районов области ляжет на Волгоградский онкоцентр. При этом и сейчас очереди там немалые. Уже на следующей неделе принимать коронавирусных больных начнут в больницах скорой медпомощи №7 и №15 Волгограда. В случе ухудшения ситуации готовятся полностью перепрофилировать под ковид и больницу Фишера в Волжском.

На сегодня в ковидные госпитали превратились уже 30 больниц Волгограда, Волжского, Камышина и ЦРБ районов области.

Тем временем многократно увеличилась и нагрузка на поликлиники. Бригады неотложной помощи приезжают на вызов к пациентам с раннего утра и до полуночи. Врачей и медсестер не хватает. Более 1500 из них тоже заразились коронавирусом, сейчас в больницах остаются около трехсот медиков.