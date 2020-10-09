Коронавирус в Волгограде: патрули выписывают больше протоколов

Волгоградцев ловят на остановках, в магазинах и парикмахерских. Фото: Мария ЛЕНЦ

Заразившихся коронавирусом в Волгоградской области с каждым днем все больше. Власти региона вводят дополнительные карантинные ограничения. Выполняют и обещание ужесточить контроль за соблюдением коронавирусной безопасности. По улицам городов и поселков продолжают шагать межведомственные патрули из чиновников и полицейских. Накануне они составили протоколы на 165 нарушителей масочного режима и прочих предписаний Роспотребнадзора. Еще несколько дней назад цифры были куда скромнее. А с 10 октября для волгоградцев вновь обязательны перчатки, так что поводов для штрафа будет больше.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, среди пойманных нарушителей – жители Волгограда, Волжского и районов области, которых патрули встретили в общественных местах и на транспорте без масок. А также юридические лица, не позаботившиеся о коронавирусной безопасности своих сотрудников и клиентов. Составляют протоколы за отсутствие масок и дезинфицирующих средств по статье 20.6.1 КоАП РФ. Штраф для граждан – от тысячи рублей, для предпринимателей – от 30 тысяч, для юрлиц – от 100 тысяч.