Коронавирус в Волгоградской области, последние новости на 8 октября: плюс 143 заболевших, врачей от смерти не спасает даже плазма

В Волгоградской области коронавирусом заболели свыше 16 тысяч человек, умерли по официальным данным 158 волгоградцев Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Волгоградской области задал высокий темп прироста заболевших. Уже третий день в регионе подтверждается не меньше 140 новых случаев COVID-19. 8 октября заболели 143 человека, сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом. Ситуация напряженная, учесть, что в больницах уже некуда класть новых заболевших. За время пандемии ковид поразил уже 16 164 жителей области. А ведь вирус не всегда можно подтвердить тестированием, даже у тех, у кого уже развилась пневмония. Мы собрали последние данные о ситуации с коронавирусом в Волгограде и области к 8 октября 2020 года.

Статистика ИЦК

Непростая ситуация с коронавирусом по всей России. По стране снова высокий прирост новых пациентов - 11 493 заболевших за сутки в 85 регионах. С марта ковид поразил уже 1 260 112 россиян.

В Волгоградской области стало больше смертельных исходов от коронавируса. 8 октября стало известно о двух жертвах. Таким образом, от COVID-19 погибли уже 158 волгоградец. А по России пандемия унесла жизни 22 056 человек. Но число жертв может намного больше. Только сегодня стало известно, что в больнице №5 скончался врач кардиолог-реаниматолог Андрей Зубков. Несколько дней специалисту с 40-летним стажем искали антиковидную плазму крови. Несколько доз ему перелили. Однако спасти врача не удалось.

Коронавирус очень коварен. Кому-то он становится приговором, но есть и те, кто с ним справляется. За последние сутки получили выписки по выздоровлению 233 волгоградца, сообщили в ИЦК. Всего болезнь победили уже 14 213 жителей Волгоградской области.

С подозрением на коронавирус в больницах лежат 4 444 пациента, из них это 68 дети. Лечение с подтвержденным COVID-19 в стационарах проходят 1 825 человек, в том числе 332 ребенка.

В оперативном штабе регионе в очередной раз обращаются к волгоградцам, которые переболели коронавирусом, с просьбой сдать плазму крови. Консультации по этому вопросу проводят специалисты донорского отдела Волгоградского областного центра крови по номеру (8442) 37-69-65 в будние с 13.00 до 15.00.