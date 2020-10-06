Ремонтировать пути скоростной ветки трамвая в Волгограде желающих не нашлось

В планах полностью обновить 20 километров тупи на линии СТ в Волгограде. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Второй раз мэрия Волгограда проводит аукцион на реконструкцию наземной части скоростной ветки трамвая, и второй раз не нашлось желающих заняться заменой полотна. Правда, нашли подрядчика, который обновит контактную сеть линии СТ. На этот лот поступила одна единственная заявка – от МУ «Северное», с этим предприятием администрация Волгограда и заключит контракт.

Напомним, в Волгограде планируют полностью обновить 20 километров пути СТ. На эти цели первоначально выделялось 1,3 миллиарда рублей. Но на единый лот заявок не поступило, поэтому власти разделили весь объем работ на две части: один лот – на замену контактной сети (480 миллионов рублей), второй – на капремонт путей (1 миллиард). Но что-то за обновление рельс и шпал браться никто не хочет. Отметим, что по проекту подрядчик должен провести обновление всей рельсошпальной решетки по технологии бесшовного соединения, благодаря чему трамвая смогут ездить быстрее и тише.

- На это лот закупочную процедуру планируется разместить повторно, - уточняют в администрации Волгограда.

Проектом реконструкции линии СТ предусмотрена также замена всех остановок, и реконструкция системы водоотведения в тоннеле в Краснооктябрьском районе.