Волгоградские вузы переходят на удаленку

Практические занятия проходят в стенах вузов, а лекции - удаленно Фото: Мария ЛЕНЦ

Увеличение числа новых случаев коронавируса в Волгоградской области заставляет задумываться о возвращении различных ограничений. Заболевание выявляется у жителей области разного возраста. Ковид подтверждается у детей, в конце прошлой недели было известно о полном или частичном закрытии 53 школ области из-за карантина. Заболевают и студенты, что заставляет руководителей вузов применять ограничительные меры. Стало известно, что с 6 октября в Российской академии народного хозяйства и государственный службе при президенте РФ все лекции проходят в онлайн формате. А практические занятия и семинары пока продолжатся в стенах вуза, сообщили «КП-Волгоград» в академии.

В Волгоградском государственном медицинском университете смешанный формат обучения действует с 1 сентября. Лекции проходят дистанционно, как и ряд дисциплин, обучение по которым возможно на удаленке. При этом молодые специалисты ВолГМУ были брошены на борьбу с коронавирусом. Накануне стало известно, что 250 ординаторов медуниверситета отправились в поликлиники, станции скорой помощи и инфекционные госпитали региона.

Разные форматы учебных пар с 1 сентября и в других вузах. Так, в Волгоградском государственном аграрном университете занятия в группах свыше 15 человек проводятся по подгруппам. В Волгоградском государственном университете лекции, пары заочников и вечерников проходят удаленно, рассказали «Комсомолке» в ВолГУ. Похожая схема и в Волгоградском государственном социально-педагогическом университете: студенты очной и очно-заочной форм лекции и консультации преподавателей слушают онлайн. На практические и лабораторные занятия приходится ездить в университет. Заочники получают знания на дистанционке.