В Волгоградской области готовят новые ограничения по коронавирусу

Число заболевших ковидом волгоградцев с каждым днем увеличивается. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Число заболевших коронавирусом в Волгоградской области с каждым днем растет, в больницах уже более четырех тысяч пациентов. Ситуация все сложнее и напряженней. Чтобы сдержать распространение инфекции, в регионе готовят новые карантинные ограничения по коронавирусу. На оперативном совещании губернатор Андрей Бочаров обновил задачи для всех профильных ведомств. Особое внимание – разделению потоков пациентов с ОРВИ, гриппом и ковидом в поликлиниках и больницах, работе колл-центров, а также усилению контроля и перепрофилированию больниц – еще две тысячи коек отдадут под коронавирус. Все предложения чиновники должны подготовить к концу недели.

- В случае осложнения ситуации поручаю оперштабу представить на утверждение предложения и варианты по введению на территории Волгоградской области дополнительных ограничительных и противоэпидемических мер, - заявил губернатор.

Медики уже полгода работают на износ, немало среди них заболевших коронавирусом. Поэтому их защите – особое внимание. А облздрав и клинический совет должны усилить работу амбулаторных служб, наладить обучение и повышение квалификации медиков. Кроме того, новый инфекционный госпиталь в Волжском должны запустить в кратчайшие сроки. Он сможет принять 120 пациентов.