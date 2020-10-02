Девочка жить будет: волгоградские врачи рассказали о детях, которых изрезала собственная мать

За жизнь 8-летнего мальчика еще борются медики. Фото администрации ВО.

Пока полицейские, следователи и криминалисты пытаются выяснить, что же побудило 35-летнюю женщину из Волжского покончить с собой, медики делают все возможное и невозможное, чтобы спасти детей, которых она едва не убила. Как рассказали «КП-Волгоград» в облздраве, состояние обоих деток еще тяжелое.

- Состояние 4-летней девочки тяжелое, но стабильное. Сейчас она находится в отделении хирургии в детской горбольнице Волжского. А вот 8-летний мальчик до сих пор на грани в реанимации. Главный детский хирург и сосудистый хирург из центра медицины катастроф провели повторную операцию. Но пока он крайне тяжелый. Завтра, если позволит его состояние, мальчишку перевезут в 7-ю больницу, - уточняют в облздраве.

Напомним, кровавая драма произошла сегодня, 2 октября в доме по улице 40 лет Победы в Волжском. 35-летняя Галина разбудила в 5 утра своих деток, ударила ножом сначала своего 8-летнего сына, потом 4-летнюю дочь, после чего перерезала себе горло.

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