В Волгоградской области мать изрезала детей и покончила с собой: малыши в тяжелом состоянии

Галина пыталась убить детей, потом себя. Фото: с личной странички героини публикации

Утром 2 октября в одной из квартир многоэтажного дома по улице 40 лет Победы в Волжском обнаружили тело 35-летней матери двоих детей. Но самое страшное, что рядом с погибшей Галиной Матвеевой* находились истекавшие кровью дети – дочка 4 лет и 8-летний сын. Волжанка изрезала детей и потом покончила с собой. К счастью, малыши остались живы. Их госпитализировали в одну из больниц, состояние тяжелое.

На месте работают сотрудники следкома, пытаются выяснить обстоятельства случившегося и всего, что происходило накануне трагедии. К расследованию привлечены и полицейские Волжского. Рассматриваются разные версии.

- Проводится комплекс следственных действий. По предварительным данным смертельное ранение женщина причинила себе самостоятельно, после того, как изрезала своих малолетних детей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Пока неясно, что же стало причиной подобного зверства. Возможно, глава семьи, который в настоящий момент находится на заработках в другом регионе, по приезду сможет объяснить следователям мотивацию своей супруги.

*фамилия героини публикации изменена согласно законодательству РФ

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