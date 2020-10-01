В Волгоградской области еще 4 школы закрыли на карантин

Дети учатся дистанционно. Фото: Алексей БУЛАТОВ

1 октября комитет образования Волгоградской области сообщил о карантине в еще 4 школах – одной в самом Волгограде и трех сельских. Всего таким образом с начала учебного года из-за непростой эпидемиологической ситуации частично или полностью прекратили работать 53 образовательных учреждения региона. Классы уже перешли на дистанционное обучение.

В целом, ученики в конце прошлого года освоили такой формат. Сам образовательный процесс не прекращается, учителя проводят уроки онлайн, дают домашние задания и выставляют учащимся оценки.

Отметим, что больных коронавирусом в Волгоградской области становится с каждым днем все больше: инфицированных уже более 15 тысяч человек. Но карантин в школах вводят и из-за ОРВИ. Главное, что пока дети на «удаленке» и берегут свое здоровье, а в классах проводится дезинфекция.