Осенние школьные каникулы в Волгограде в 2020 году: в комитете образования рассказали, изменятся ли даты по примеру Москвы

Пока школы не меняют график каникул. Фото: Иван ВИСЛОВ

Из-за роста числа заболевших коронавирусом в Москве приняли решение отправить работников на удаленку, а всех школьников одновременно отправить на осенние каникулы на две недели начиная с 5 октября. Решения регионов обычно во многом повторяют сценарий карантинных ограничений по коронавирусу по примеру столицы. Власти Волгоградской области тоже порекомендовали предприятиям и организациям вернуться к дистанционному режиму работы. У родителей сразу возникла масса вопросов касательно того, будут ли переносить осенние каникулы в волгоградских школах и сколько они продлятся в 2020 году. Однако пока лицеи, гимназии и школы региона продолжают работать по ранее утвержденному графику. С 5 октября каникулы начнутся в тех из них, где обучение идет по триместрам.

- В настоящий момент образовательный процесс в школах Волгоградской области продолжается в штатном режиме. На следующей неделе в некоторых учебных заведениях начинаются плановые осенние каникулы, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном комитете образования, науки и молодежной политики.

Дальше все будет зависеть от ситуации с коронавирусом, гриппом и ОРВИ. Напомним, на конец сентября в 49 школах Волгоградской области зафиксированы единичные случаи заболевания коронавирусом среди учеников и учителей. Класс переходит на дистанционное обучение при появлении одного заболевшего. По последним данным, на карантин отправили 85 классов.