В Волгограде автоледи сбила на пешеходном переходе ребенка

ДТП в Центральном районе. Кадр с видео на сайте ГУ МВД России по Волгоградской области.

На дороге все куда-то спешат, забывая об элементарных правилах. При этом участники движения и себя подвергают опасности, и окружающих. Утром 29 сентября в 8.20 в Волгограде водитель-женщина совершила наезд на 10-летнего мальчика. Происшествие произошло в Красноармейском районе на Бульваре Энгельса. 34-летняя автоледи за рулем «Дэу Матиз» двигалась со стороны улицы Остравской в сторону проспекта Героев Сталинграда. По пешеходному переходу дорогу пересекал школьник, которого и сбила водитель. Ребенок с травмами был госпитализирован.

Накануне вечером в Центральном районе Волгограда произошло смертельное ДТП. В 21.35 22-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21124» направлялся по Набережной имени 62-й Армии с улицы Крылова в сторону 7-й Гвардейской и решил совершить разворот. Но водитель не заметил мотоцикла «Хонда CBR 600F», который ехал сзади, и врезался в него. В результате столкновения 31-летний мотоциклист скончался до приезда скорой помощи.

Напомним, трагедия вчера произошла и на трассе «Саратов-Сызрань-Волгоград». В Дубовском районе в столкновении машины «Форд Фокус» из Алтайского края и грузовика «Мерседес Аксор» погибли три человека, которые находились в легковом автомобиле. Водителю было 24 года, пассажирке 26 лет, мальчику 4 года.