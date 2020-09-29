Погибла вся семья: двое взрослых и ребенок разбились в ДТП под Волгоградом, влетев в фуру

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгоградской области 29 сентября в ДТП погибла семья. Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области, происшествие произошло около 16.00 на 585 километре трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Дубовском районе. Сообщается, что водитель автомобиля «Форд Фокус» из Алтайского края двигался со стороны Волгограда, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Мерседес». Удар был такой силы, что все находящиеся в легковушке три человека скончались на месте. Это семейная пара и их маленький сын. Сотрудникам МЧС пришлось использовать спецоборудование, чтобы извлечь жертв из обломков автомобиля. «Форд Фокус» превратился в груду металла.

На месте аварии продолжают работать следственно-оперативная группа Отдела МВД России по Дубовскому району, сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства жуткого ДТП.