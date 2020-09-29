Волгоградцев приглашают на акцию по раздельному сбору мусора

Прежде чем принести все в место сбора, рассортируйте мусор дома. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Шаг за шагом волгоградцам прививают привычку сортировать отходы. В Волгограде уже появляются автоматы по сбору бутылок, готовятся установить и контейнеры для раздельного сбора мусора. А 3 октября в городе пройдет акция под девизом «Разделяй и здравствуй!». Так что, если вы еще не знаете, куда деть, например, старое ведро или сломанный пылесос, или стеклянные бутылки, приносите все это в субботу, 3 октября по адресу улица Мира, 26. Именно там с 12.00 до 14.00 будут принимать весь рассортированный мусор.

Только прежде, чем тянуть весь хлам, внимательно ознакомьтесь с правилами приема (представлен детальный перечень того - какой мусор будут принимать, а какой нет).

И еще одно «но».

- Так как ограничения из-за коронавируса сохраняются, просьба к участникам акции при себе иметь маску и стараться не создавать толпу (о есть заранее рассортировать отходы и поместить в соответствующую тару), - обращаются с просьбой к волгоградцам организаторы акции из философской школы «Новый Акрополь».