Два района Волгограда переходят на раздельный сбор мусора

Пока в Волгограде местами стоят лишь такие баки. Фото: УО-Волгоград

Уже в этом году в двух районах Волгограда введут раздельный сбор мусора. А в ближайшие четыре года вся Волгоградская область будет выбрасывать его в два контейнера - для сухих и смешанных отходов. В бак для сухого мусора попадут незагрязненные пищей и пригодные для переработки бумага, картон, пластик, полиэтилен, металл и стекло. Все остальное пойдет в другой бак – этот мусор по-прежнему будут отвозить на полигон. Забирать сухие и смешанные отходы будут разные машины.

Как рассказали «КП-Волгоград» в облкомприроды, первопроходцами в 2020 году станут Краснооктябрьский и Тракторозаводский районы областного центра. В 2021 году к ним присоединятся Дзержинский, Центральный и Ворошиловский. В 2022-м – остальные районы Волгограда, а также 11 районов области, Городище и Калач-на-Дону.

В Волжском, Михайловке, Фролово и еще в 9 районах региона два контейнера для раздельного сбора мусора появятся в 2023 году. А последними опробуют нововведение Камышин, Урюпинск и все остальные районы Волгоградской области. На общероссийский показатель по утилизации в 44,1% регион планирует выйти к 2024 году.